تجمع المحامين لتعديل قانون الايجارات: عدلنا اسم تجمعنا ليصبح تجمع الحقوقيين

أفاد تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات والذي يضم مجموعة من المحامين تتابع موضوع قانون الايجارات منذ صدوره الى الطعن به وتعديله وحسن تنفيذه، في بيان انه "تماشيا مع قانون تنظيم مهنة المحاماة والنظام الداخلي، وحرصا على المناقبية التي نتمتع بها باستمرار وبالتنسيق الدائم مع النقابة، عدلنا اسم تجمعنا ليصبح تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات، وقد قدر نقيب المحامين الاستاذ ملحم خلف في هذا السياق الجهد الذي يقوم به المحامون في التجمع لتأمين حق الدفاع المقدس والقيام برسالتهم".