بلدة لبنانية تمنع إرتداء كمامات من القماش

أصدر رئيس بلدية العربانية - الدليبة تعميماً يقضي بمنع ارتداء كمامات من القماش. كما طلب من جميع العاملين والسكان ارتداء كمامات طبية، وذلك بعد الدراسات التي أظهرت عدم فعالية الكمامات المصنوعة منن القماش.