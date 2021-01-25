لبنان

بلدة لبنانية تمنع إرتداء كمامات من القماش

Lebanon 24
25-01-2021 | 16:46
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أصدر رئيس بلدية العربانية - الدليبة تعميماً يقضي بمنع ارتداء كمامات من القماش. كما طلب من جميع العاملين والسكان ارتداء كمامات طبية، وذلك بعد الدراسات التي أظهرت عدم فعالية الكمامات المصنوعة منن القماش.
 
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