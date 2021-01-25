لبنان

ما هي توصيات لجنة الطوارئ لرفع حالة التأهب في السجون؟

Lebanon 24
25-01-2021 | 17:05
A-
A+
Doc-P-787586-637471912621706844.jpg
Doc-P-787586-637471912621706844.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بتاريخ اليوم 25/01/2021، عقدت لجنة الطوارئ لرفع حالة التأهب في السجون اللبنانية - المشكلة بمبادرة من وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي في قاعة الشرف بثكنة المقر العام، اجتماعا دوريا لدراسة وبحث نتائج خطة الطوارئ المعدة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا"، والحد من انتشاره والسيطرة عليه في السجون.

حضره كل من: رئيس اللجنة والمُكلف بمتابعة شؤون السجون في وزارة الداخلية والبلديات العميد فارس فارس، ، رئيس مصلحة الصحة العميد الركن مُعين شحاده، وعدد من الضباط المعنيين، ممثل عن وزارة العدل القاضي باتريسيا بو عبود، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني المقدم الطبيب رامي الصديق، ممثِلِين عن: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، منظمة الصحة الدولية، نقابة المستشفيات الخاصة، نقابة الممرضات والممرضين، نقابة محامي بيروت، ممثل عن المديرية العامة للأمن العام.

وأقرت التوصيات التالية:
1- مناشدة وزارة الصحة العامة بغية تسهيل تأمين الأسرة الكافية وتخصيص أجنحة للسجناء المُصابين في المستشفيات الحكومية والخاصة لتلقي العلاجات اللازمة والسريعة.
2- متابعة مواكبة جميع الإجراءات المتخذة سابقا.
3- العمل على تأمين اللقاح كأولوية، حين توفره، لجميع السجناء، وللجسم الطبي والعناصر الأمنية العاملة في السجون.
4- الإسراع في إيجاد الآليات المناسبة لمكننة السجلات الصحية للنزلاء بطريقة عملية ومدروسة ساهم في الاطلاع بشكل دائم وفوري على أوضاعهم الصحية.

وقد أبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كل تطور للأحداث ممكن أن يطرأ.

وتقومُ شعبة العلاقات العامة بإصدار بلاغات بصورة مستمرة، لنشر الحالات المُستجدة في السجون، لإعلام الرأي العام وذوي المصابين بكل جديد".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:32 | 2021-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:01 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:58 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:25 | 2021-01-25
21:06 | 2021-01-25
20:50 | 2021-01-25
20:09 | 2021-01-25
20:06 | 2021-01-25
19:38 | 2021-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website