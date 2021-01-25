إن كنت صحافياً وترغب بتلقي لقاح كورونا... هذا ما عليك فعله

صدر عن نقابة الصحافة اللبنانية البيان الآتي: "بناء على الاجتماع الذي عقد اليوم، بين وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد ونقيبي الصحافة والمحررين عوني الكعكي وجوزف القصيفي ورئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، في شأن حملة التطعيم الخاصة بالاعلاميين والصحافيين، ضد وباء كورونا، تطلب نقابة الصحافة الى الصحافيين الذين يرغبون بتلقي اللقاحات ضد فايروس كورونا، تزويدها بالمعلومات الآتية:الاسم:الصفة:العمر:وذلك عبر البريد الالكتروني للنقابة، في مهلة أقصاها يوم الخميس في 28 كانون الثاني 2021".