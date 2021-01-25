لبنان

إن كنت صحافياً وترغب بتلقي لقاح كورونا... هذا ما عليك فعله

Lebanon 24
25-01-2021 | 18:19
A-
A+
Doc-P-787605-637471957352101884.png
Doc-P-787605-637471957352101884.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن نقابة الصحافة اللبنانية البيان الآتي: "بناء على الاجتماع الذي عقد اليوم، بين وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد ونقيبي الصحافة والمحررين عوني الكعكي وجوزف القصيفي ورئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، في شأن حملة التطعيم الخاصة بالاعلاميين والصحافيين، ضد وباء كورونا، تطلب نقابة الصحافة الى الصحافيين الذين يرغبون بتلقي اللقاحات ضد فايروس كورونا، تزويدها بالمعلومات الآتية:

الاسم:
الصفة:
العمر:

وذلك عبر البريد الالكتروني للنقابة، في مهلة أقصاها يوم الخميس في 28 كانون الثاني 2021".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:32 | 2021-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:01 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:58 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:25 | 2021-01-25
21:06 | 2021-01-25
20:50 | 2021-01-25
20:09 | 2021-01-25
20:06 | 2021-01-25
19:38 | 2021-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website