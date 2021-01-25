لبنان

الخليل استقبل الشامسي في زيارة وداعية

Lebanon 24
25-01-2021 | 18:32
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 استقبل ألامين العام لكتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل سفير دولة الامارات العربية المتحدة الدكتور حمد سعيد الشامسي اليوم، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان.

وكانت مناسبة استذكر فيها الخليل العلاقات الطيبة التي تجمعه بدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا، واعرب عن تقديره "للشامسي ولمحبته للبنان ولتواضعه ومساهمته خلال فترة تواجده في منصبه بتعميق علاقات الأخوة بين البلدين والشعبين اللبناني والاماراتي".

بدوره شكر الشامسي للخليل مواقفه مثمنا "الصداقة الخاصة التي تربطه به وتربط الخليل بمسؤولي دولة الإمارات"، متمنيا "الخير الدائم للبنان ولشعبه".

وكان الخليل قدم الى لشامسي درعا تذكارية عربون محبة وتقدير.
المصدر: الوكالة الوطنية
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