إليكم عدد مهمات الدفاع المدني خلال الـ48 ساعة الماضية

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية في بيان، أن "مراكزها المنتشرة على كل الأراضي اللبنانية نفذت 371 مهمة مختلفة خلال ال48 ساعة الماضية، توزعت على الشكل الآتي:

- 121 مهمة نقل مصابين بفيروس كورونا إلى المستشفيات والمحاجر المخصصة.

- تجهيز 24 حالة وفاة من ناحية التغسيل والتكفين والدفن، إحداها من مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.

- 12 مهمة تعقيم.

- 5 نشاطات توعوية للمجتمع.

- 209 مهمات نقل حالات اسعافية طارئة وعادية.

- إضافة إلى العديد من المهام داخل غرف الطوارىء في كل مركز".

وأشارت إلى أن "عدد المهام التي نفذتها المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الصحية - في مكافحة جائحة كورونا فقط حتى الآن 5181 مهمة نقل مصاب أو مشتبه بإصابته أو مخالط، ودفن 942 متوفيا بالفيروس من أصل 2340 في لبنان، إضافة إلى 51532 مهمة تعقيم للمؤسسات العامة والخاصة، المدارس، الجامعات، ودور العبادة".