متحدون: طلبنا نسخة من مراسلة السلطات السويسرية حول طلب المساعدة في التحقيق بتحويلات تخص سلامة

أعلن تحالف "متحدون" في بيان، أنه "تقدم أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بطلب الاستحصال على نسخة من المراسلة التي أرسلتها السلطات السويسرية إلى لبنان، والتي تتضمن طلب مساعدة بتحقيق جنائي تجريه بشأن تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وذلك عن طريق النيابة العامة التمييزية أو وزيرة العدل ماري كلود نجم، حيث سيتابع "لقاء سمالفيل" الموسع هذا الملف بالتعاون مع محامي متحدون".