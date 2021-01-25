التوتر يبسط سلطته في طرابلس وإصابات بين المتظاهرين والقوى الأمنية (فيديو)

تشهد ساحة النور في طرابلس توتراً كبيراً اثر ارتفاع اعداد المعتصمين ما أدى لقيام القوى الأمنية والجيش اللبناني برمي القنابل المسيلة للدموع باتجاههم.

استمرار الاشتباكات في طرابلس pic.twitter.com/2dSzs8F4Wp — Ayssar nourdine (@AyssarN) January 25, 2021



ووقع بعض حالات الاختناق في صفوف المتظاهرين في حين حصل تراشق بالحجارة من قبل الثوار باتجاه القوى الامنية والجيش. ووقع بعض حالات الاختناق في صفوف المتظاهرين في حين حصل تراشق بالحجارة من قبل الثوار باتجاه القوى الامنية والجيش.

وقد تم تسجيل 6 اصابات من بين المتظاهرين وتعمل فرق الاسعاف في الصليب الاحمر وجهاز الطوارئ على اسعافهم واسعاف عدد من الاصابات في صفوف قوى الامن الداخلي.

في السياق، أفادت مصادر أمنية أن عدد الاصابات في صفوف قوى الامن الداخلي داخل سرايا طرابلس والذين كانوا يقومون بحراسة السرايا بلغ ١٠ اصابات وتوزعت الاصابات بين اصابات باليد والرجل والوجه وضيق تنفس.

واستقدمت قوى الامن الداخلي تعزيزات امنية جديدة الى داخل سرايا طرابلس تحسباً لأي تطور في المواجهات مع المتظاهرين.

كما تمكنت القوى الأمنية من توقيف ٤ أشخاص.

وكان عدد من المحتجين بمحاولة اقتحام غرفة حرس السرايا في طرابلس حيث تمكنوا من تكسير مدخل غرفة الحرس، قبل أن تقوم القوى الامنية والجيش اللبناني بالسيطرة على المكان.

وقد انضم إليهم لاحقاً مجموعة من عكار.