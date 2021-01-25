لبنان

إنخفاض ملحوظ في عدّاد كورونا... كم بلغ؟

Lebanon 24
25-01-2021 | 19:11
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2652 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة في لبنان و54 حالة وفاة.
 
وجاء في التقرير: 
 
 
وكان قد سجل عداد كورونا أمس 3010 حالة مصابة بالفيروس، مع 50 حالة وفاة.
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وزارة الصحة

كورونا

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