إنخفاض ملحوظ في عدّاد كورونا... كم بلغ؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2652 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة في لبنان و54 حالة وفاة.

وجاء في التقرير:

وكان قد سجل عداد كورونا أمس 3010 حالة مصابة بالفيروس، مع 50 حالة وفاة.