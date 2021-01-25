لبنان

في بعلبك... انهيار سقف غرفة عليه... فتوفي

Lebanon 24
25-01-2021 | 19:18
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 لقي الفتى م.ع.الحجيري (13 عاما)، حتفه إثر انهيار سقف غرفة مهجورة عليه، بالقرب من منشآت المدينة الرياضية في بعلبك.

وتم نقل الجثة إلى براد مستشفى "دار الأمل" الجامعي في بعلبك.
المصدر: الوكالة الوطنية
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