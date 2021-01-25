في بعلبك... انهيار سقف غرفة عليه... فتوفي

لقي الفتى م.ع.الحجيري (13 عاما)، حتفه إثر انهيار سقف غرفة مهجورة عليه، بالقرب من منشآت المدينة الرياضية في بعلبك.



وتم نقل الجثة إلى براد مستشفى "دار الأمل" الجامعي في بعلبك.