انتهاء جرف الثلوج وتوسيع طريق القموعة مرجحين الهرمل

أنجزت جرافات وزارة الاشغال العامة منذ قليل، عملية جرف الثلوج وتوسيع الطريق الرئيسية التي تربط القموعة - مرجحين - الهرمل، التي كانت الثلوج قطعتها ابان العاصفة الاخيرة، وقد بدأت تشهد حركة سير كثيفة، وفق ما افاد رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع اعالي عكار خالد ديب، الذي دعا السائقين الى "عدم سلوك الطريق ليلا ومع ساعات الصباح الاولى، نظرا لتدني درجات الحرارة وتشكل طبقة من الجليد التي قد تتسبب بحوادث انزلاق".