لبنان

انتهاء جرف الثلوج وتوسيع طريق القموعة مرجحين الهرمل

Lebanon 24
25-01-2021 | 20:06
A-
A+
Doc-P-787631-637472021433426173.jpg
Doc-P-787631-637472021433426173.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أنجزت جرافات وزارة الاشغال العامة منذ قليل، عملية جرف الثلوج وتوسيع الطريق الرئيسية التي تربط القموعة - مرجحين - الهرمل، التي كانت الثلوج قطعتها ابان العاصفة الاخيرة، وقد بدأت تشهد حركة سير كثيفة، وفق ما افاد رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع اعالي عكار خالد ديب، الذي دعا السائقين الى "عدم سلوك الطريق ليلا ومع ساعات الصباح الاولى، نظرا لتدني درجات الحرارة وتشكل طبقة من الجليد التي قد تتسبب بحوادث انزلاق".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:01 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:58 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:27 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:16 | 2021-01-26
00:00 | 2021-01-26
00:00 | 2021-01-26
23:57 | 2021-01-25
23:51 | 2021-01-25
23:44 | 2021-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website