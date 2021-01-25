لبنان

جريح بحادث سير على الكورنيش البحري في صيدا

Lebanon 24
25-01-2021 | 21:06
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سقط جريح إثر حادث سير وقع على الكورنيش البحري لمدينة صيدا، وعمل عناصر من الدفاع المدني على نقله الى مركز لبيب الطبي للمعالجة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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