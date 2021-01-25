لبنان

إحياء الذّكرى الـ13 لاستشهاد الرائد وسام عيد والمُعاوِن أُسامة مرعب

Lebanon 24
25-01-2021 | 21:25
A-
A+
Doc-P-787651-637472086889923577.jpg
Doc-P-787651-637472086889923577.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشر لاستشهاد الرائد وسام عيد والمعاون أسامة مرعب، قام وفد من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ممثلاً اللواء عماد عثمان قبل ظهر اليوم 25/01/2021 برئاسة قائد سرية زغرتا الإقليمية العقيد  ميلاد نصر الله، بتقديم واجب العزاء لذويهما باسم المدير العام، وبسبب الظروف الراهنة وانتشار فيروس كورونا انتقلوا مباشرةً إلى الضريحين حيثُ وضعوا أكاليل من الزهر باسم المدير العام ورئيس هيئة الأركان، ورئيس وضباط ورتباء وعناصر شعبة المعلومات.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:01 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:58 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:27 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:16 | 2021-01-26
00:00 | 2021-01-26
00:00 | 2021-01-26
23:57 | 2021-01-25
23:51 | 2021-01-25
23:44 | 2021-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website