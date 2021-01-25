إحياء الذّكرى الـ13 لاستشهاد الرائد وسام عيد والمُعاوِن أُسامة مرعب

لمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشر لاستشهاد الرائد وسام عيد والمعاون أسامة مرعب، قام وفد من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ممثلاً اللواء عماد عثمان قبل ظهر اليوم 25/01/2021 برئاسة قائد سرية زغرتا الإقليمية العقيد ميلاد نصر الله، بتقديم واجب العزاء لذويهما باسم المدير العام، وبسبب الظروف الراهنة وانتشار فيروس كورونا انتقلوا مباشرةً إلى الضريحين حيثُ وضعوا أكاليل من الزهر باسم المدير العام ورئيس هيئة الأركان، ورئيس وضباط ورتباء وعناصر شعبة المعلومات.