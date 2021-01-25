بالخطأ... شخصان يصيبان نفسيهما بطلقة نارية في هاتين المنطقتين

أدخل إلى إحدى مستشفيات البقاع القاصر ح. ج. مصاباً بطلق ناري بفخده وذلك على إثر قيامه باللهو بمسدس في أحد المنازل في علي النهري.وفي مرجعيون أدخل إلى إحدى المستشفيات المدعو أ. ي. على خلفية إصابته بطلق ناري عن طريق.الخطأ في ذقنه وقد أظهرت التحقيقات أن أ.ي. أصاب نفسه في منطقة كفركلا.