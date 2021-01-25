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لبنان
محتجون يقطعون اوتوستراد المنية احتجاجاً على الاوضاع المعيشية
Lebanon 24
25-01-2021
|
19:15
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قطع محتجون اوتوستراد المنية الدولي عند مدخل بلدة بحنين بالقرب من افران لبنان الأخضر، احتجاجاً على الاوضاع المعيشية السيئة واعتراضاً على قرار تمديد التعبئة العامة حتى الثامن من شباط المقبل.
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