محتجون يقطعون اوتوستراد المنية احتجاجاً على الاوضاع المعيشية

قطع محتجون اوتوستراد المنية الدولي عند مدخل بلدة بحنين بالقرب من افران لبنان الأخضر، احتجاجاً على الاوضاع المعيشية السيئة واعتراضاً على قرار تمديد التعبئة العامة حتى الثامن من شباط المقبل.