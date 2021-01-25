لبنان

الهدوء يعود إلى ساحة النور بعد وصول الجيش.. هكذا بدا المشهد (فيديو)

Lebanon 24
25-01-2021 | 21:59
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عاد الهدوء إلى ساحة عبد الحميد كرامي (ساحة النور) في طرابلس، وذلك بعد وصول قوّة مؤللة من الجيش  اللبناني إلى المحلة، إذ عملت على الفصل بين المحتجين والقوى الأمنية بعد اشتباكات عنيفة.

 

وردّد المحتجون في الساحة شعارات تؤكد أنّ تظاهرتهم "سلميّة"، كما رُفعت شعارات مؤيدة للجيش.

 

وتشهدُ المنطقة حالياً انتشاراً كثيفاً للعناصر العسكريّة بعد المواجهات التي أسفرت عن إصابة 41 شخصاً، جرى نقل 12 منهم إلى مستشفيات المنطقة، في حين تمّ إسعاف 29 ميدانياً، وفق ما أعلن الصليب الأحمر اللبناني.

 

مشهد الاحتجاجات

 

واندلعت المواجهات في ساحة النور، مساء اليوم الإثنين، بين المتظاهرين من جهة والقوى الأمنية من جهة أخرى، وذلك بعدما انطلقت تظاهرات احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وتمديد مدة الإقفال العام بسبب جائحة فيروس "كورونا". ومع هذا، عمدت مجموعة من المتظاهرين على رشق سرايا طرابلس بالحجارة، الأمر الذي استدعى تدخلاً فورياً من القوى الأمنية لإبعاد المعتصمين عن المبنى، وقد تخلل ذلك استخدام للقنابل المسيلة للدموع.

 
 
 

المناطق تتضامن

 

وإثر الاحتجاجات التي شهدتها طرابلس، عمد عدد من المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية إلى التضامن مع متظاهري عاصمة الشمال، إذ جرى قطع الطريق في تعلبايا - البقاع، أوتوستراد المنية عند مفرق بحنين، جسر الرينغ وتقاطع إيليا في صيدا.

 

 


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