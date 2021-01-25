لبنان

بوصعب: لجنة "كورونا" أثبتت فشلها في التخطيط لتخطي الأزمة

Lebanon 24
25-01-2021 | 23:44
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كشف عضو تكتل "لبنان القوي" النائب الياس بوصعب أنّ "خطة تطوير المناهج التعليمية لم تُستكمل في الحكومة الحالية"، مشيراً إلى أن الوزير الحالي (طارق المجذوب) قرّر ألّا يسمع لأحد في المركز التربوي".

 

 وأضاف: "لو استكمل المجذوب الخطة، لكان لدينا اليوم مناهج تفاعلية وما كنا لنعيش كل هذه الفوضى التي نعيشها اليوم خلال التعليم عن بعد".

 

وفي حديث تلفزيوني، قال بوصعب: "لا يمكن بناء الأوطان إلا بقطاع تربية سليم، وإن كان لا بد أن نبدأ في لبنان من مكان فهو قطاع التربية".

 

وتطرّق بوصعب إلى ملف "كورونا"، معتبراً أن "اللجنة المولجة الاهتمام بأزمة كورونا في لبنان أثبتت فشلها في التخطيط لتخطي الأزمة".

 

 

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