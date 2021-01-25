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لبنان
إليكم مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري
Lebanon 24
25-01-2021
|
23:57
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أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره عن آخر المستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد لديه، وجاء فيه:
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 528 فحصا.
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 96.
- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 21.
- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 5.
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 892 حالة شفاء.
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 42.
- حالات وفاة: 3.
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