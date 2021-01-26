المرجعيات الدينية تضغط لتشكيل الحكومة

أول الغيث، اتصالات هاتفية، تمت صباح أمس، بين البطريرك الماروني بشارة الراعي، والمفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، ورئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبدالأمير قبلان وشيخ عقل الموحدين الدروز نعيم حسن، لإصدار بيان مشترك يدعو المرجعيات السياسية الى تشكيل حكومة تضع حدا للتدهور الحاصل على كل صعيد.وعلمت "الأنباء" الكويتية ان "البيان، سيكتفي بالمبادئ العامة دون التفاصيل والتسميات، ويبدو ان البطريرك الراعي، وراء هذا التحرك، وهو الذي دأب منذ أسابيع على حض المعنيين على المصالحة وتجاوز المحاصصات والمصالح الشخصية".