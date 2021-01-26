لبنان

خوري لـ"اللواء": الوضع غير مريح

Lebanon 24
26-01-2021 | 00:51
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أكد عضو لجنة متابعة كورونا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري لـ"اللواء" أن "الوضع لا يزال غير مريح بفعل استمرار الارتفاع في إصابات كورونا".
وأشار إلى أن "هذا الارتفاع يؤشر إلى انتشار السلالة الجديدة للوباء في لبنان وهذا ما أظهرته نتائج المختبرات مبديا تخوفه من هذا الأمر".

وأوضح الدكتور خوري أن "الإقفال من شأنه المساعدة شرط التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية ومنع الاختلاط حتى في المنازل".

وفي موضوع اللقاح، لفت إلى أن "ما أقدم عليه المعنيون في تنظيم تأمينه مقبول"، معتبرا أن "ما من وساطات وهناك منصة ستطلق ومن يريد الحصول على اللقاح عليه أن يتقدم من خلالها بالطلب. وأكد أن المهم هو التطبيق".

وأفاد أن "وزارة الصحة هي المشرفة على هذا الأمر وقامت بجهد لجهة العمل على تدريب الطواقم في المراكز المعتمدة لهذه الغاية". واذ شدّد على أن "هناك ٤٠٠ شخص سيصار إلى منحهم اللقاح يوميا لفت إلى أن الأيام المقبلة ستظهر الإمكانية في السير بذلك".

ولفت إلى أن "لبنان يسير بتوصيات منظمة الصحة العالمية في ما خص اللقاحات".
المصدر: اللواء
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