تخوّف من إنقلاب بعبدا على التكليف

تخوّفت مصادر متابعة عبر "اللواء" من انقلاب بعبدا على تكليف الرئيس سعد الحريري، استفادة من الرهان على الإدارة الأميركية الجديدة.وعلى خط الاتصالات زار المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم النائب باسيل في منزله في اللقلوق، وجرى البحث في إمكانية استئناف المساعي لتأليف الحكومة، على أساس معادلة تنازلات في ما خص وزارة الداخلية، لجهة تسمية مرشّح يقبل به الرئيس المكلف، وتسمية وزير للعدل يقبل به فريق رئيس الجمهورية.وحسب معلومات "اللواء" فإن مهمة إبراهيم واجهت استمرار تعنّت رئيس التيار الوطني الحر.