لبنان

حملة دون نتيجة

Lebanon 24
26-01-2021 | 03:17
A-
A+
Doc-P-787691-637472286857383458.jpeg
Doc-P-787691-637472286857383458.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من المستبعد أن تتمكن الحملة الراهنة، بوجه مسؤول نقدي، من أن تؤتي نتائج قوية، على خلفية البديل، ومن يملأ الفراغ، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
أبو فاعور لـmtv: المشكلة أننا نقرّ الاقفال ولا نقدّم بدائل للناس وأبلغني وزير المالية غازي وزني أن الدولة صرفت حتى اليوم 300 مليار ليرة لبنانية كإعانات ولكن لا نعرف كيف ذهبوا
lebanon 24
26/01/2021 06:46:53 Lebanon 24 Lebanon 24
اقتراح مجلسٍ للنقد ليس الحل.. هذا ما قاله خبير دولي عن لبنان
lebanon 24
26/01/2021 06:46:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"مجلس النقد": الحلّ السحري لإنقاذ لبنان وتعافي الليرة؟!
lebanon 24
26/01/2021 06:46:53 Lebanon 24 Lebanon 24
القاضية غادة عون استمعت مطولاً الى إفادة مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان حول ملف الدولار المدعوم وكيفية توزيعه من قبل الصرافين (LBCI)
lebanon 24
26/01/2021 06:46:53 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

نقد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:58 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:27 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:37 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:38 | 2021-01-26
06:31 | 2021-01-26
06:29 | 2021-01-26
06:26 | 2021-01-26
06:22 | 2021-01-26
06:20 | 2021-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website