لبنان

عدد إصابات كورونا.. صدمة للأطباء

Lebanon 24
26-01-2021 | 03:39
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تشكّل اصابات الكورونا صدمة للأطباء والخبراء الصحيين، لأسباب تتعلق بالمفاجآت الحاصلة، والإصابات غير المتوقعة، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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