توفير لقاحات

بعد الاخبار عن سعي الرئيس الحريري الى الحصول على عدد من اللقاحات ضد فيروس كورونا، اعلن كل من النائبين فؤاد مخزومي وميشال ضاهر في تغريدتين عن توفير الاف اللقاحات لتوزيعها مجانا كل ضمن منطقته فيما غابت الاحزاب الكبيرة عن المبادرة في هذا المجال.