13
o
بيروت
8
o
طرابلس
8
o
صور
8
o
جبيل
12
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
1
o
زحلة
1
o
بعلبك
8
o
بشري
10
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
تقديمات إجتماعية
Lebanon 24
26-01-2021
|
04:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
عملت زعامات وقيادات سياسية على زيادة تقديماتها الاجتماعية في الأيام الأخيرة تحسباً لأي ظواهر اجتماعية قد تخرج عن إطارها، خصوصا بعد اعلان "حزب الله" توزيع المازوت الى 20 الف عائلة في اسبوع.
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
لبنان قطع قطوعاً أمنياً... فلمن كان الفضل؟
Lebanon 24
لبنان قطع قطوعاً أمنياً... فلمن كان الفضل؟
26/01/2021 06:47:17
26/01/2021 06:47:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يزور ماكرون لبنان مرة ثالثة؟
Lebanon 24
هل يزور ماكرون لبنان مرة ثالثة؟
26/01/2021 06:47:17
26/01/2021 06:47:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"استعملوا كمامة طبية فقط".. كورونا المتحور يثير بلبلة في لبنان ومخاوف
Lebanon 24
"استعملوا كمامة طبية فقط".. كورونا المتحور يثير بلبلة في لبنان ومخاوف
26/01/2021 06:47:17
26/01/2021 06:47:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تنسيق بين ماكرون وبايدن حول لبنان.. وتحرّك فرنسي جديد بالأيام المقبلة
Lebanon 24
تنسيق بين ماكرون وبايدن حول لبنان.. وتحرّك فرنسي جديد بالأيام المقبلة
26/01/2021 06:47:17
26/01/2021 06:47:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تقديمات اجتماعية
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
عاش حياة مستهترة ومأساة ألمت بعائلته.. مفاجآت حول اللبناني صهر ترامب (صور)
Lebanon 24
عاش حياة مستهترة ومأساة ألمت بعائلته.. مفاجآت حول اللبناني صهر ترامب (صور)
08:30 | 2021-01-25
25/01/2021 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عندما تسحبون دولاراتكم على الـ3900 ليرة.. هذا ما تخسرونه
Lebanon 24
عندما تسحبون دولاراتكم على الـ3900 ليرة.. هذا ما تخسرونه
08:00 | 2021-01-25
25/01/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قطرات "عجيبة" تقتل كورونا.. رئيس فنزويلا يفاجئ العالم
Lebanon 24
قطرات "عجيبة" تقتل كورونا.. رئيس فنزويلا يفاجئ العالم
10:58 | 2021-01-25
25/01/2021 10:58:15
Lebanon 24
Lebanon 24
كارين رزق الله: هذا ما سأفعله حين أستردّ أموالي من المصارف.. وصورة لمنزلها المدمر جراء انفجار آب
Lebanon 24
كارين رزق الله: هذا ما سأفعله حين أستردّ أموالي من المصارف.. وصورة لمنزلها المدمر جراء انفجار آب
17:27 | 2021-01-25
25/01/2021 05:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير يكشف مشهد سعر الدولار في لبنان خلال الأيام القادمة.. هذا ما قاله
Lebanon 24
خبير يكشف مشهد سعر الدولار في لبنان خلال الأيام القادمة.. هذا ما قاله
22:37 | 2021-01-25
25/01/2021 10:37:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:38 | 2021-01-26
لبنان قطع قطوعاً أمنياً... فلمن كان الفضل؟
06:31 | 2021-01-26
مواد أساسية بدأت تفقد من الأسواق... مخاوف على الأمن الغذائي
06:29 | 2021-01-26
هل يزور ماكرون لبنان مرة ثالثة؟
06:26 | 2021-01-26
توصيات "غب الطلب" والحكومة غائبة... هل بات مجلس الدفاع الأعلى نسخة عن الحكومة العسكرية؟
06:22 | 2021-01-26
هذا ما يريده عون من ماكرون
06:20 | 2021-01-26
بين بكركي وبعبدا... تباعد في وجهات النظر وعتب
فيديو
"سوني" تستعدّ لإطلاق واحد من أفضل هواتف الـ5G.. إليكم خصائصه! (فيديو)
Lebanon 24
"سوني" تستعدّ لإطلاق واحد من أفضل هواتف الـ5G.. إليكم خصائصه! (فيديو)
21:00 | 2021-01-25
26/01/2021 06:47:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإسباني.. "أتلتيكو" يقلب تأخّره إلى فوز أمام "فالنسيا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإسباني.. "أتلتيكو" يقلب تأخّره إلى فوز أمام "فالنسيا" (فيديو)
21:00 | 2021-01-25
26/01/2021 06:47:17
Lebanon 24
Lebanon 24
يقتل 99.99% من الفيروس.. قريباً بخاخ يرش رذاذاً بالأنف يمنع كورونا من التسلل
Lebanon 24
يقتل 99.99% من الفيروس.. قريباً بخاخ يرش رذاذاً بالأنف يمنع كورونا من التسلل
18:00 | 2021-01-25
26/01/2021 06:47:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact