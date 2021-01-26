تقديمات إجتماعية

عملت زعامات وقيادات سياسية على زيادة تقديماتها الاجتماعية في الأيام الأخيرة تحسباً لأي ظواهر اجتماعية قد تخرج عن إطارها، خصوصا بعد اعلان "حزب الله" توزيع المازوت الى 20 الف عائلة في اسبوع.