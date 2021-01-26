لبنان

محض خيال

Lebanon 24
26-01-2021 | 04:27
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قال وزير سابق ونائب حالي في مجلسه ان بدء الترويج لاسماء مرشحين الى #الرئاسة قريبين من واشنطن كلام مبكر ومحض من الخيال يروج له اصحابه ليس اكثر.
 
المصدر: النهار
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