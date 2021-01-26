اخفاء المعطيات

تخشى أوساط صحية من سعي وزارة الصحة إلى إخفاء المعطيات المتعلقة بالترصد الوبائي على غرار الوضع في سوريا والعراق، بسبب جملة تدابير إدارية يقوم بها الوزير لمنع المستشفيات من إصدار تصاريح أو تقارير تتعلق بالحالة الوبائية.