هل يُستثى الجيش من تحقيقات إنفجار المرفأ؟

كتب رضوان مرتضى في "الأخبار" مقالاً بعدما حدد فيه ما تضمنه قانون الأسلحة والذخائر من صلاحية للجيش بكل ما يتعلّق بالمتفجرات، تساءل عماذا فعل ضباط الجيش المكلّفون بأمن المرفأ لحماية مرفأ بيروت والعاصمة؟ وقال إن الشعار المرفوع بأنّ «الجيش خطٌّ أحمر» لا يستقيم إذا لم يُساءل الضباط المنوط بهم حماية المرفأ والسهر على أمن البلاد، ما دامت الصلاحية الأولى معقودة للجيش لدى وجود مواد كهذه. ولكي يكون الجيش خطاً أحمر فعلاً، يجب إجراء تحقيق جدّي لتحديد المسؤولين.

واشار إلى أن مكتب أمن المرفأ، كما سائر مكاتب وفروع مديرية المخابرات، يتولى متابعة كل ما من شأنه أن يمس بالأمن القومي للبلاد. وبالتالي، يدخل في صلب عمل المكتب وجود هذه الكمية من المواد الأولية التي تدخل في تصنيع المتفجرات مع الخطر الناجم عنها. وذلك كان يفرض على مديرية المخابرات التصرّف لإزالة هذا الخطر، بدلاً من رمي المسؤولية، على اعتبار أنّ الخطر سيطال الجميع.

وأكد أنه برز في ملف التحقيق مراسلة جوابية بعث بها رئيس أركان الجيش السابق اللواء وليد سلمان إلى المدير العام السابق للجمارك، شفيق مرعي، تبلغه فيها قيادة الجيش أنها ليست بحاجة إلى مادة نيترات الأمونيوم البالغ وزنها ٢٧٥٥ طناً. واقترحت قيادة الجيش على الجمارك «مراجعة مالك الشركة اللبنانية للمتفجرات مجيد الشماس لتبيان إمكانية الاستفادة من المادة المذكورة في حال عدم الرغبة في إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ على نفقة مستورديها».

وذكرّ بمقابلة سابقة لقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي جاء فيها : «أجبنا بأن لا قدرة لنا على استيعابها في مخازننا كما لا يمكن إتلافها بسبب حجمها الضخم». واستخلص أنه لا يزال غير مفهوم سبب استثناء ضباط الجيش الكبار، الحاليين والمتقاعدين، من التحقيق في جريمة المرفأ.

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