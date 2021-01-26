التيار يتحضر لمؤتمره العام... تعيينات وورقة سياسية

كتبت كلير شكر في "نداء الوطن" يستعد "التيار الوطني الحرّ" لعقد مؤتمر عام في الرابع عشر من آذار المقبل وسط تحديات تنظيمية وسياسية شديدة التعقيد، قد يصعب عليه اجتيازها اذا لم يصغ استراتيجية صمود ذكية ومتينة تسمح له بعبور المرحلة، التي يعترف بأنّها مرحلة متغيرات كبرى، بأقل الأضرار الممكنة.اللافت، أنّ قيادة "التيار" قررت دخول مدار المؤتمر عبر سلّة تعيينات تطال القيادات الوسطية التي يمثّلها منسّقو الأقضية الذين يعتبرون عصب القواعد الحزبية ومحرّكيها، مع كل ما يمكن لهذه التغييرات أن تحدثها من ضجيج وخلافات بين مجموعات الخلف والسلف. الأهم من ذلك، هو ما يتمّ التداول به في أوساط الحزبيين، وهو أنّ هذه التعيينات ليست سوى تعبير عن صراع داخلي بين نواب رئيس الحزب، لتنقل مواقع النفوذ من ضفّة إلى اخرى... وكأنّ جسم "التيار" محصّن ضدّ فيروسات الخلافات الداخلية، التي كسرت كل المحظورات وبات غسيلها منشوراً على حبل مواقع التواصل الاجتماعي.اذ يكفي رصد حركة "الهاشتاغ" على منصّة "تويتر" للتأكد من حجم الصراعات بين أبناء الصفّ الواحد. وهي ظاهرة غير صحية لاحظها الكثير من متابعي هذا الموقع خلال الساعات الأخيرة، حيث تبيّن أنّ حرب الهاشتاغ انطلقت بين أجنحة "الجيش الالكتروني" العوني، والذي يفترض أنّه بإمرة جاي لحود، وقد دخل على الخطّ مسؤولون مركزيون يحاولون بدورهم تنظيم "جيش الكتروني". إلا أنّ الخلاف بين الفريقين تجلى بشكل واضح في الفضاء الافتراضي.