لبنان

"استعملوا كمامة طبية فقط".. كورونا المتحور يثير بلبلة في لبنان ومخاوف

Lebanon 24
26-01-2021 | 06:14
A-
A+
Doc-P-787712-637472387446519606.jpg
Doc-P-787712-637472387446519606.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت "الأخبار": "نسخة المتحورة من الفيروس التي يعتقد أنها وراء تزايد الإصابات وارتفاع الوفيات أدت الى دعوات جديدة تتخطى في إجراءاتها الوقائية ما كان معمولاً به سابقاً. وفي هذا الإطار، أشارت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية، بترا خوري، إلى أن «هناك المزيد من الدعوات لتغيير بعض الممارسات السابقة، ولا سيما ما يتعلق بوضع الكمامة»، متسائلة «هل حان الوقت لبدء وضع كمامتين والتحول إلى الأقنعة المختصة؟».
وكان لافتاً إصدار بلدية العربانية - الدليبة تعميماً قضى بمنع ارتداء الكمامات المصنوعة من القماش والاستعاضة عنها بالكمامات الطبية. واستندت البلدية في قرارها إلى «عددٍ من الدراسات العلمية التي أظهرت أن الكمامات القماشية ليست فعالة وتتسبّب في التقاط الفيروس أو نقل العدوى، ما يؤدي إلى تفشّي الوباء».
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:37 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:58 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:27 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:07 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2021-01-26
09:58 | 2021-01-26
09:52 | 2021-01-26
09:46 | 2021-01-26
09:37 | 2021-01-26
09:09 | 2021-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website