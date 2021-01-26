لبنان

هذا ما يريده عون من ماكرون

Lebanon 24
26-01-2021 | 06:22
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ذكرت " الديار " في معلومات وصفتها بالخاصة ان رئيس الجمهورية يريد حسم ملفين اساسيين مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون الاول محاولة اقناعه بان الرئيس المكلف سعد الحريري ليس رجل «المرحلة» ومستقبل التعاون ومعه لانقاذ البلاد محفوفة بالمخاطر، اما الملف الثاني فهو مستقبل حاكم مصرف لبنان، ويسعى عون الى الاطلاع على حقيقة الدور الفرنسي في اطلاق مسار التحقيقات في سويسرا،ويعول على هذا المسار القضائي للتضييق على الحاكم لدفعه لترك منصبه!
المصدر: الديار
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