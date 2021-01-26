لبنان

السنيورة: نعمل كرؤساء ‏حكومة وجمهورية سابقين على بناء تفاهم وطني

Lebanon 24
26-01-2021 | 07:09
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صرح رئيس الحكومة السابق ‏فؤاد السنيورة لـ"النهار" "إنّنا نعمل على بناء تفاهم وطني مفتوح على كلّ الناس، قائم على ‏مجموعة مبادئ وقواعد ينبغي أن تشكّل محدّدات هذه البوصلة عبر العودة الى الدستور ‏الذي يعتبر منظّم العلاقات بين اللبنانيين".
 
وكشف انه يعمل على هذا الموضوع مع رؤساء ‏الحكومة السابقين ورؤساء جمهورية سابقين (مع الرئيسين أمين الجميّل وميشال سليمان)، ‏وحتى الآن لا نستطيع القول إنّ العمل أنجز، لأننا لم نتفاهم على كلّ النقاط والنقاش لا يزال ‏مفتوحاً بيننا، لكنّنا تقدّمنا في المسعى الذي نقوم به وتجمع نقاط مشتركة وطنية كثيرة ‏بيننا".
 
واشار الى أنّه "لا يمكن أن نتكلّم الآن لأنّ المسعى لا يزال في المطبخ، علماً أنه لا ‏يمكن تحديد مواعيد لولادة التفاهم وكلّما أسرعنا يكون ذلك أفضل. الورقة صارت جاهزة ‏ونحن نتداول بها".
المصدر: النهار
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