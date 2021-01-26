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لبنان
تفاهم ماكرون-بايدن.. هدنة قسريّة؟
Lebanon 24
26-01-2021
|
07:10
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أكّدت مصادر ديبلوماسية مطلعة لـ"الجمهورية" على الموقف الفرنسي، أن ارتدادات اعلان الرئيس الفرنسي عن توافق مع الولايات المتحدة الأميركية على التعاون حول لبنان، ستصيب حتماً شريكَي التأليف، أي رئيس الجمهوريّة والرئيس المكلف، وستفرض عليهما هدنة قسريّة، تُخرجهما من خلف متاريس الاشتباك الذي استنفدا فيه تظهير كلّ عناصر تأجيج الخلاف بينهما واسباب تعطيل تأليف الحكومة، وبالتالي انتظار ما سيطرحه الفرنسيون من حول الملف اللبناني، ربطاً بما اعلنه ايمانويل ماكرون.
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