لبنان

خلية الأزمة في البيرة تستعد للحملة الثالثة من الفحوص المجانية

Lebanon 24
26-01-2021 | 08:23
A-
A+
Doc-P-787758-637472463452936548.jpg
Doc-P-787758-637472463452936548.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يستعد الفريق الطبي في خلية الأزمة في البيرة، بالتنسيق مع البلدية ووزارة الصحة، للقيام بحملة فحوص عشوائية مجانية خلال الايام المقبلة، للمرة الثالثة على التوالي في البلدة. ودعا الفريق الطبي الأهالي إلى التواصل معه في حال عدم قدرتهم على شراء كمامة عبر الخط الساخن 71805159 لتأمينها لهم ولإجراء الفحوص.

ونوه فريق الترصد الوبائي بـ "نسبة التزام قرار التعبئة العامة والدور الذي تلعبه شرطة البلدية والاجهزة الامنية من خلال تنظيم محاضر للمخالفين". ودعا "القائمين على الدعوات التي تصدر لجهة التظاهر غدا، على الرغم من أحقيتها، إلى عدم حصول تجمعات وتأجيل التظاهر بخاصة في هذه الاوضاع الصحية التي من شأنها رفع عدد الاصابات في الدريب عموما والبيرة خصوصا".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:37 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:58 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:27 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:07 | 2021-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:14 | 2021-01-26
10:00 | 2021-01-26
09:58 | 2021-01-26
09:52 | 2021-01-26
09:46 | 2021-01-26
09:37 | 2021-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website