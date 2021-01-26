خلية الأزمة في البيرة تستعد للحملة الثالثة من الفحوص المجانية

يستعد الفريق الطبي في خلية الأزمة في البيرة، بالتنسيق مع البلدية ووزارة الصحة، للقيام بحملة فحوص عشوائية مجانية خلال الايام المقبلة، للمرة الثالثة على التوالي في البلدة. ودعا الفريق الطبي الأهالي إلى التواصل معه في حال عدم قدرتهم على شراء كمامة عبر الخط الساخن 71805159 لتأمينها لهم ولإجراء الفحوص.ونوه فريق الترصد الوبائي بـ "نسبة التزام قرار التعبئة العامة والدور الذي تلعبه شرطة البلدية والاجهزة الامنية من خلال تنظيم محاضر للمخالفين". ودعا "القائمين على الدعوات التي تصدر لجهة التظاهر غدا، على الرغم من أحقيتها، إلى عدم حصول تجمعات وتأجيل التظاهر بخاصة في هذه الاوضاع الصحية التي من شأنها رفع عدد الاصابات في الدريب عموما والبيرة خصوصا".