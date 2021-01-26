بعد 176 يوما على 4 آب.. الدفاع المدني يؤكد مواصلة تنفيذ المهام في مرفأ بيروت

أعلن الدفاع المدني عبر موقعه على "تويتر" أن عناصره "تواصل تنفيذ المهام الموكلة إليها في مرفأ بيروت، بعد مضي 176 يوما على تاريخ وقوع الإنفجار، حيث تعمل ليلا ونهارا، من دون انقطاع، وفقا لتوجيهات المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار".