أبيض: بزمن كورونا يجب أن نحتفل عندما نغلق وحدات العناية المركزة وليس عندما نفتتحها

٤/١ يوم الأربعاء الماضي، تلقى مستشفى رفيق الحريري الجامعي هبة كريمة من @UNHCRLebanon عبر @mophleb. تتألف الهبة من عشرة أسرة، وأجهزة تنفس اصطناعي، وشاشات مراقبة، كافية لتوسيع سعة وحدة العناية المركزة لدينا. التحدي الذي واجه فريقنا للهندسة والصيانة: ما مدى سرعة تركيبها؟
— Firass Abiad (@firassabiad) January 26, 2021
٤/١ يوم الأربعاء الماضي، تلقى مستشفى رفيق الحريري الجامعي هبة كريمة من @UNHCRLebanon عبر @mophleb. تتألف الهبة من عشرة أسرة، وأجهزة تنفس اصطناعي، وشاشات مراقبة، كافية لتوسيع سعة وحدة العناية المركزة لدينا. التحدي الذي واجه فريقنا للهندسة والصيانة: ما مدى سرعة تركيبها؟