أبيض: بزمن كورونا يجب أن نحتفل عندما نغلق وحدات العناية المركزة وليس عندما نفتتحها

كشف مدير مستشفى الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض في سلسلة تغريدات هير "تويتر" ان "يوم الأربعاء الماضي، تلقى مستشفى رفيق الحريري الجامعي هبة كريمة من UNHCR عبر وزارة الصحة".



ولفت الى أن "الهبة الهبة من عشرة أسرة، وأجهزة تنفس اصطناعي، وشاشات مراقبة، كافية لتوسيع سعة وحدة العناية المركزة لدينا. التحدي الذي واجه فريقنا للهندسة والصيانة: ما مدى سرعة تركيبها؟".

٤/١ يوم الأربعاء الماضي، تلقى مستشفى رفيق الحريري الجامعي هبة كريمة من @UNHCRLebanon عبر @mophleb. تتألف الهبة من عشرة أسرة، وأجهزة تنفس اصطناعي، وشاشات مراقبة، كافية لتوسيع سعة وحدة العناية المركزة لدينا. التحدي الذي واجه فريقنا للهندسة والصيانة: ما مدى سرعة تركيبها؟ — Firass Abiad (@firassabiad) January 26, 2021

وأضاف أبيض: "استغرق الأمر 6 أيام. سنبدأ غدًا في استقبال المرضى في التوسعة الجديدة لوحدة العناية المركزة (10 أسرّة). تبلغ سعة أسرة الكورونا الآن 54 سرير عناية للبالغين و5 أسرة عناية لحديثي الولادة، بالإضافة إلى 72 سرير عادي، وقد عملت دائرة التمريض بلا كلل لاعداد الممرضين الجدد لهذه المهمة".وتابع: "على مدار الأسبوعين الماضيين، وبشكل يومي، تم تنويم أكثر من 20 مريض، معظمهم من الحالات الحرجة، في قسم الطوارئ لدينا في انتظار شغور سرير في المستشفى. على الرغم من التوسعة الجديدة، لا أتوقع أن يحصل عاملونا في قسم الطوارئ على أية راحة، فهناك الكثير من المرضى، ولا يوجد وقت لذلك".زختم أبيض قائلاً: "في ظل هذه الظروف العصيبة، يتطلب الواجب الاخلاقي من جميع المستشفيات ان ترفع من قدرتها الاستيعابية قدر الإمكان. ومع ذلك، يجب ان نتذكر ان النصر على الكورونا لا يكون في المستشفيات. في زمن الكورونا، يجب أن نحتفل عندما نغلق وحدات العناية المركزة، وليس عندما نفتتحها".