مشكلة عون – الحريري أبعد من الحكومة!

قالت مصادر سياسية مطلعة صحيح إن مشكلة الرئيس سعد الحريري مع النائب جبران باسيل، ولكن معركته الفعلية هي مع الرئيس ميشال عون. وكشفت أن الحكومة هي عنوان المعركة ورأس جبل الجليد فيها. أما إمتدادات المعركة ومفاعيلها، فإنها تذهب الى ما بعد الحكومة، أي الى الإنتخابات النيابية والرئاسية.