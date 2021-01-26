الحريري معلقاً على الاعتداءات الحوثية على الرياض: رسائل ايرانية مُدانة هدفها التخريب

غرّد الرئيس سعد الحريري عبر تويتر قائلاً: "الاعتداءات الحوثية على الرياض رسائل ايرانية مُدانة هدفها التخريب على الحلول السلمية لازمة اليمن . ومتضامنون مع المملكة وقيادتها بمواجهة التحديات والمخاطر أنى كان مصدرها ".
الاعتداءات الحوثية على الرياض رسائل ايرانية مدانة هدفها التخريب على الحلول السلمية لازمة اليمن . متضامنون مع المملكة وقيادتها في مواجهة التحديات والمخاطر أنى كان مصدرها .
— Saad Hariri (@saadhariri) January 26, 2021
الاعتداءات الحوثية على الرياض رسائل ايرانية مدانة هدفها التخريب على الحلول السلمية لازمة اليمن . متضامنون مع المملكة وقيادتها في مواجهة التحديات والمخاطر أنى كان مصدرها .