لبنان

وزارة العمل نفت تقديم مساعدات

Lebanon 24
26-01-2021 | 09:52
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نفت وزارة العمل خبرا مفاده أنها تدعو المواطنين إلى تسجيل بياناتهم لتشملهم مساعدات مقدمة من الامير الوليد بن طلال والوزيرة السابقة ليلى الصلح.
 
وقالت في بيان: "يتناقل بعض الاشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا مفاده أن وزارة العمل تدعو المواطنين إلى تسجيل بياناتهم لتشملهم مساعدات مقدمة من الامير الوليد بن طلال والوزيرة السابقة ليلى الصلح.

إن وزارة العمل اذ تنفي هذا الخبر جملة وتفصيلا ، فإنها تدعو اللبنانيين الى عدم الأخذ بهذه المعلومات الخاطئة، والتأكد من أي خبر يتعلق بها عن طريق موقعها الالكتروني www.labor.gov.lb، مع التأكيد بأنها ستلاحق الذين يفبركون مثل هذه الاخبار أمام الجهات المختصة".
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