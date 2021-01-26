نجم: بعض القضاة مسيسون وطائفيون

اعتبرت وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم" ان لا ثورة اليوم من دون ان تبدا في القضاء ان كان عبر مؤسساتنا او افراديا"، مشيرة الى "ان هناك بعض القضاة مسيسون وطائفيون ولكن ليس جميعهم" ،لافتة الى انها حاولت في خلال توليها وزارة العدل ان تحمي القضاء وتساعده من كل الامور المكبل بها".



اما بشأن موضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فقالت في حديث مع الاعلامية ليال الاختيار ضمن برنامج "المشهد اللبناني" عبر "قناة الحرة" انها لا تزال على موقفها في اقالة الحاكم من منصبه وانها لم تتراجع عنه.



وردا على سؤال عن التدقيق الجنائي قالت: "اذا كان الجميع يريدون التدقيق فلماذا حتى الان لم نمش به؟".



وفي موضوع الطلب القضائي السويسري أشارت الى أنها "لن تدخل في المضمون ولكن هناك شبهات جعلت القضاء السويسري يفتح تحقيقا بالموضوع ويطلب تعاون القضاء اللبناني".



وقالت ردا على سؤال انها لم تسرب للاعلام اي شيء في هذا الخصوص و"ان المعلومات التي سربت كانت غير دقيقة".



