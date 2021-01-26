معركة حول تلفزيون لبنان





علم "لبنان ٢٤" من مصادر مطلعة أن "التيار الوطني الحر" قرر أن يخوض معركة اعلامية ضد الطريقة التي يتعاطى فيها تلفزيون لبنان مع العهد.



واشارت المصادر الى أن "التيار" سيقوم بممارسة ضغوط جدية لكي يكون تلفزيون لبنان الى جانب العهد كما كان دائما وفق رأيي العونيين.