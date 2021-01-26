حملة تمشيط واسعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية

ينفّذ الجيش الإسرائيلي منذ الصباح من مواقعه في الرمثا والسماقة ورويسات العلم في مرتفعات كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلة، حملة تمشيط واسعة بإتجاه الأحراج المحيطة مستخدماً الرشاشات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، فيما تسمع أصواتها إلى المناطق والقرى اللبنانية عند الحدود الجنوبية.