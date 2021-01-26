الرئيس عون عرض مستقبل العلاقات اللبنانية- الاميركية مع شيا

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت السيدة دوروثي شيا، وبحث معها في التطورات الاخيرة، ومستقبل العلاقات اللبنانية - الاميركية بعد تسلم الرئيس جو بايدن مهماته الرئاسية.