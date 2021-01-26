لبنان

الرئيس عون عرض مستقبل العلاقات اللبنانية- الاميركية مع شيا

Lebanon 24
26-01-2021 | 10:58
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت السيدة دوروثي شيا، وبحث معها في التطورات الاخيرة، ومستقبل العلاقات اللبنانية - الاميركية بعد تسلم الرئيس جو بايدن مهماته الرئاسية.
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الرئيس عون استقبل السفيرة دوروثي شيا وبحث معها في التطورات الاخيرة ومستقبل العلاقات اللبنانية - الاميركية بعد تسلم بايدن مهماته الرئاسية
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ميشال عون

سفيرة الولايات المتحدة الأميركية

دوروثي شيا

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