لبنان

ضبطٌ... فتدّخلٌ... فطردٌ!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-01-2021 | 11:13
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استكمالا لسلسة ملاحقة خروقات قرار الاقفال التام دهمت دورية من قوى الأمن الداخلي أحد الفنادق المشهورة في بيروت، حيث تم ضبط مجموعة من الأصدقاء من ضمنهم فنانون واعلاميون كانوا قد نظموا سهرة بطريقة سرية.
الا أن المفارقة أن صاحب الفندق نفسه الذي ضبط منذ حوالي يومين في أحد المقاهي أجرى اتصالات عديدة، وقد تمكن من إزالة محضر الضبط في حين اقتصر الأمر على طردهم من المكان. 

لبنان

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خاص "لبنان 24"

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