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لبنان
محتجون يقطعون اوتوستراد البداوي اعتراضا على استمرار قرار الاقفال العام (صور)
Lebanon 24
26-01-2021
|
11:28
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قطع عدد من المحتجين اوتوستراد البداوي بالاتجاهين اعتراضاً على استمرار قرار الاقفال العام والاوضاع الاقتصادية السيئة.
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