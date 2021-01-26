لبنان

قرار مهم من كركي لصالح المضمونين الإختياريين

Lebanon 24
26-01-2021 | 11:21
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أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي قرارا حمل الرقم 31 بتاريخ 25/1/2021 قضى بموجبه صرف 10 مليارات ليرة لبنانية لصالح المضمونين الاختياريين وزعت على مكاتب الصندوق كافة، على أن تعطى الأولوية بدفع هذه السلف المالية إلى معاملات الحالات الخاصة (الأمراض السرطانية والمستعصية). وأمل في أن تباشر كل مكاتب الصندوق بدفع التقديمات الصحية للمضمونين الإختياريين قبل نهاية هذا الأسبوع.

أما بخصوص التقديمات الصحية لباقي الفئات المضمونة والسلفات المالية للمستشفيات، فقد طمأن كركي بأن الصندوق سوف يستأنف دفع مستحقاتهم فور إصدار وزير المالية سندات الخزينة لصالح الصندوق والبالغ قيمتها 200 مليار ليرة لبنانية، متمنيا على وزير المالية الإسراع في إنجاز هذا الموضوع لأن حياة مليون وستمائة ألف لبناني في خطر صحي حقيقي، وهم بأمس الحاجة لإستيفاء شيكاتهم من الصندوق لكي يستطيعوا تأمين أدويتهم للشهر المقبل، وكذلك فإن المستشفيات لن تتمكن من دفع رواتب موظفيها في حال عدم حصولهم على السلفات المالية من الضمان بما يهدد الإستقرار الصحي في البلاد".
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