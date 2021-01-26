لبنان

بعد ليلة ساخنة.. هدوء تام في ساحة "النور" ومحيط سراي طرابلس (صور)

Lebanon 24
26-01-2021 | 11:39
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تشهد ساحة "النور" في طرابلس ومحيط سراي طرابلس هدوءاً تاماً منذ الصباح مع وجود أمني منخفض في محيط السراي وذلك بعد ليل ساخنة شهدت مواجهات عنيفة بين شبّان محتجّين والقوى الأمنية. 

وأفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال بأنّ شركة "لافاجيت" قامت منذ الصباح بتنظيف ساحة "النور" ومحيط سراي طرابلس من النفايات والإطارات المحروقة، كما قامت برفع الحجارة التي نتجت عن مواجهات يوم أمس، بالإضافة إلى تنظيف الطريق وغسلها بعد أن تلوّنت بالأسود مساءً نتيجة حرق الاطارات.
إلى ذلك، نفّذت قوى الأمن الداخلي دوريات وحواجز على الطرقات العامة والفرعية في مختلف شوارع طرابلس وضواحيها، حيث تعمل على التشديد والتأكد من هويات سائقي السيارات، في حين سطرت عناصرها بعض المحاضر للمخالفين لقرار الإقفال. 

كما بدت الطرق العامة شبه خالية، وسجّلت حركة مرور خجولة في المدينة.
 
 
 
المصدر: لبنان 24 - الشمال
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