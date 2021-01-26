قائمقام مرجعيون: لاقتصار المشاركة في الدفن على رجل الدين وعائلة الفقيد المباشرة

وجه قائمقام مرجعيون وسام الحايك، كتابا إلى بلديات ومخاتير القرى التي ليس فيها بلديات في قضاء مرجعيون، أشار فيه إلى أنه "بعد تفاقم أعداد الاصابات بفيروس كورونا، بعضها ناتج من العدوى التي تحصل في معرض تقديم واجب العزاء، لذلك يلفت نظركم قائمقام مرجعيون إلى وجوب التنسيق مع المرجعيات الدينية في بلداتكم، ومع أهالي الفقيد بحيث تقتصر المشاركة في مراسم الدفن على رجل الدين وعائلة الفقيد المباشرة، مع الالتزام الكامل لشروط السلامة العام".