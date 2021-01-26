القاضي إبراهيم وجّه رسالة للقضاة بشأن تلقّي لقاح "كورونا"

علم "لبنان 24" أن النائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم، بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد القضاة، وجّه رسالة خطية عبر الهاتف للقضاة العاملين (عددهم يقارب 580 قاضياً) طلب فيها من الراغبين منهم بالحصول على اللقاح ضد جائحة الكورونا التسجيل الفوري لأسمائهم وأسماء زوجاتهم وأولادهم فوق 18 عاماً ممن لا يزالون يستفيدون من تقديمات الصندوق، وذلك من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق.

وكان القاضي إبراهيم قد وجّه في وقت سابق نص الرسالة نفسها الى القضاة المتقاعدين الذين يقارب عددهم 300 قاضٍ.