لبنان

رئيس "الوطني للإعلام": لتزويد المجلس بأسماء الإعلاميين الراغبين بإجراء اللقاح

Lebanon 24
26-01-2021 | 12:27
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طلب رئيس "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع"، عبد الهادي محفوظ، من المؤسسات المرئية والمسموعة والالكترونية الاعلامية تزويد المجلس الوطني للإعلام بأسماء الإعلاميين الذين يرغبون بإجراء لقاح الوقاية من وباء "كورونا".
 
وأضاف محفوظ في بيان: "الأولوية هي لكبار السن والعاملين على الأرض. ويلفت المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع اللجنة الصحية التي لم تورد الإعلاميين على لائحة أولوياتها إلى أن نسبة الذين أصيبوا بالكورونا تتجاوز بكثير نسبة الأطباء والممرضات إذ تجاوز العدد الأربعمئة".
 
وتابع: "ولهذا السبب تولي منظمة الصحة الدولية الإعلاميين الأولوية لكونهم على تواصل مع الناس وباعتبار أنهم يروّجون للوقاية من الكورونا ويزوّدون الجمهور بالمعلومات الضرورية".
 
 
وأشار البيان إلى أنّه "ولكون المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع تلقى شكاوى عديدة من عدد من المواقع، فإنّ رئيس المجلس الوطني للاعلام يشدد على ضرورة التزام المواقع الالكترونية بالخطاب الهادئ والإبتعاد عن السباب والشتيمة والإساءة كما جرى من أحد المواقع الالكترونية إزاء معالي وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد بدون حق".
 
وختم: "وفي حال تكرار هذه الإساءة فإن المجلس الوطني للإعلام سيلجأ إلى سحب العلم والخبر، فالنقد مطلوب والحرية الإعلامية مصانة غير أن السباب مرفوض ومدان ويعاقب عليه القانون".
 
 
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